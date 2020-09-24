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24.09.2020 04:45
Рубрика: Общество

Горбуша вильнула хвостом

Текст: Сергей Рябченко (президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 215(8269)
Ученые давали оптимистичные прогнозы на вылов горбуши в этом году, но они не сбылись. Многие кинулись обвинять представителей рыбохозяйственной науки в просчетах.

По своему опыту знаю: прогнозирование подходов горбуши - это сложнейшая задача, и пред­угадать реальные объемы очень тяжело. Бывает даже при хорошем скате малька крайне низкий приход рыбы. И наоборот. К примеру, в 2016 году прогнозировали, что в Татарском проливе горбуши не будет, практически позакрывали все реки и приустьевые участки для промысла, а она массово пошла. Откуда? Непонятно. В тот сезон был отличный скат, но через год, когда рыба должна была вернуться, ее вообще не было.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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В 2020-м на севере Хабаровского края - в Сахалинском заливе, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Охотском районах - горбуши пришло в 1,8-2 раза больше, чем прогнозировалось. Откуда она? Может быть, это тот лосось, которого ждали и не дождались на восточной Камчатке?

Горбушу я называю рыбой легкого поведения: куда подул ветер, туда она и повернула. Хоминг у нее развит очень слабо. Она может завернуть в любую точку, прийти туда, где не рождалась, в отличие от кеты. Кета четко идет к месту своего появления на свет.

Поэтому повторяю: легко обвинить ученых. Но давайте сначала разберемся в причинах, по которым прогнозы не оправдались. Скорее всего сказался целый комплекс факторов: и гидрологические условия, и изменение кормовой базы, и не известные нам пока процессы в океане.

Я в нашу рыбохозяйственную науку верю, потому что она не академическая, а прикладная. Ученые ВНИРО и его подразделений в "поле" работают. Возможно, им не хватает средств иногда - материальная обеспеченность исследований слабее, чем надо. Не на все виды работ, которые надо бы делать, выделяется финансирование. А ведь чтобы дать четкий прогноз, специалистам нужно порой протопать по всем речкам нерестовым - посмотреть, какая там ситуация, изучить заход, проследить за скатом и просчитать его. Иногда требуются авиавизуальные съемки.

Давайте дождемся окончательных выводов ученых - они определят, что реально произошло с тихоокеанским лососем в этом году.

Более важной я считаю задачу восстановления ресурсов в Татарском проливе и улучшения ситуации с летними лососями в Амуре и Амурском лимане. Пути этого просты: правильное регулирование промысла и охрана нерестилищ для рационального использования рыбных запасов реки. При этом у комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб сегодня огромные возможности упорядочивания промысла и в том числе для сохранения ресурса.

Нужно отраслевым ассоциациям и органам власти договориться, найти компромисс и единым фронтом дать свои предложения для выработки стратегии промысла в 2021 году.

В регионах Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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