Первые суда загружены коксующимся углем на новом терминале, расположенном в морском порту Ванино в Хабаровском крае.

Вагоноопрокидыватели нового терминала за три минуты освобождают два полувагона, не позволяя подняться угольной пыли. Фото: Татьяна Дмитракова

Еще недавно, как вспоминает генеральный директор компании "ВаниноТрансУголь" Юрий Тямушкин, здесь было 300 гектаров пустой земли. Сейчас на северном берегу бухты Мучке раскинулся один из самых мощных в России транспортно-перегрузочных комплексов, в короткие сроки построенный резидентом свободного порта.

- В 2016 году режим СПВ был распространен на Ванинский район. Еще год спустя территория была увеличена под реализацию крупнейшего инвестиционного проекта угольного морского терминала для перевалки коксующегося угля, добываемого в Южной Якутии на горно-обогатительных комплексах "Денисовский" и "Инаглинский", - напомнил глава Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин. - Этот объект войдет в пятерку крупнейших в России и в число самых безопасных в мире.

Инвестпроект реализуется в два этапа: в сентябре 2020-го введена первая очередь комплекса мощностью 12 миллионов тонн в год, на втором этапе, в 2023 году, объем перевалки увеличится вдвое.

По словам председателя совета директоров угледобывающего холдинга Анны Цивилевой, специализированный терминал учитывает все самые современные требования к перевалке пылящих грузов. Выгрузка и погрузка идет только закрытым способом.

- Мы вложились и профинансировали установку дорогостоящего оборудования, чтобы учесть все требования и не нарушить экологический климат в регионе, - подчеркнула она.

При перевалке используется современная техника производительностью шесть тысяч тонн в час: вагоно­опрокидыватели, конвейерные галереи и пересыпные станции, стакеры-реклаймеры и судопогрузочные машины.

- Пять лет назад правительство РФ признало этот проект приоритетным. Без сомнения, таковым он является для Хабаровского края, - отметил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. - Для нас ввод терминала обозначает дополнительные налоги и 450 рабочих мест на первом этапе, которые преимущественно займут жители нашего края - ванинцы и совгаванцы.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока на этапе выхода предприятия на плановую мощность количество вакансий увеличится до 750. Общий объем инвестиций в проект - 45,33 миллиарда рублей, из них 1,35 миллиарда - в объекты федеральной собственности. ФГУП "Росморпорт" формирует акваторию будущего терминала. В результате к причалу № 1 смогут безопасно подходить суда длиной 266 метров, шириной 40,5 метра и осадкой 15,4 метра. Причал № 2 примет балкеры длиной 292 метра, шириной 45 метров и осадкой 17,1 метра.

- Ввод угольного терминала в порту Ванино - это очередной этап выполнения Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России, - указал руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай.