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24.09.2020 05:23
Рубрика: Происшествия

В колонии Приморья нашли арбалетную стрелу с героином

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники одной из колоний, расположенных в Приморье, во время досмотра территории нашли арбалетную стрелу с примотанными к ней полиэтиленовыми свертками предположительно с наркотиками. На запах вещества отреагировала собака.

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Как сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, предположения подтвердились: в свертках находились 1,2 грамма героина, 4,26 граммов смеси табака с маслом каннабиса и более 20 граммов масла каннабиса.

В пресс-службе уточнили, что наркотические вещества и запрещенные предметы в места заключения пытаются передавать довольно часто, но, как правило, их просто перебрасывают через забор. "Доставка" с помощью арбалетных стрел встречается редко.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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