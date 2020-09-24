В колонии Приморья нашли арбалетную стрелу с героином

Сотрудники одной из колоний, расположенных в Приморье, во время досмотра территории нашли арбалетную стрелу с примотанными к ней полиэтиленовыми свертками предположительно с наркотиками. На запах вещества отреагировала собака.

Как сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, предположения подтвердились: в свертках находились 1,2 грамма героина, 4,26 граммов смеси табака с маслом каннабиса и более 20 граммов масла каннабиса.

В пресс-службе уточнили, что наркотические вещества и запрещенные предметы в места заключения пытаются передавать довольно часто, но, как правило, их просто перебрасывают через забор. "Доставка" с помощью арбалетных стрел встречается редко.