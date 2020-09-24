В Приморье 16 женщин с COVID-19 родили здоровых детей

16 жительниц Приморья с подтвержденным диагнозом COVID-19 стали мамами. Как сообщила пресс-служба правительства Приморья, ни один из малышей не инфицирован.

Все дети - семь девочек и девять мальчиков - родились в роддоме №1 Владивостока. Это единственный в крае роддом, куда принимают беременных женщин и рожениц с коронавирусом или подозрением на него.

По словам заместителя главы медучреждения Елены Кравченко, среди пациенток с COVID-19 были женщины со сложной акушерской патологией. Возле них круглосуточно дежурили бригады врачей.

- Работа в "красной зоне" крайне тяжелая. В специальных костюмах мы проводим по восемь часов в день без перерывов и отдыха. В наиболее пиковые периоды работаем бригадами. Во время эпидемии ни один из наших докторов или сотрудников персонала не заразился. Ни одного пациента мы не потеряли, - рассказала исполняющая обязанности заведующей роддомом №1 Светлана Сагайдачная.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в крае выявили 70 новых случаев COVID-19, выздоровели 104 человека. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 11332 человек, победили болезнь 9833 пациента.