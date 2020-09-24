В Приморье обсудили вопросы безопасности Дальнего Востока

Власти ряда регионов Дальнего Востока оказались не готовы к устранению последствий чрезвычайных ситуаций, до сих пор не решены вопросы с жильем и выплатами пострадавшим от наводнений, жестко заявил в четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании во Владивостоке.

Примечательно, что заявление было сделано на фоне очередного паводка в Хабаровске. Он принес меньше бед, чем в 2019-м, но все же затопил две тысячи участков в черте города. Николай Патрушев напомнил, что за последние годы в округе было немало стихийных бедствий, наибольшую опасность среди которых представляют лесные пожары и наводнения. Только в этом году из-за тайфунов и наводнений в Приморье, Приамурье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области пострадали жители более 40 населенных пунктов. "Важно, чтобы всем пострадавшим была своевременно оказана необходимая помощь", - подчеркнул секретарь Совбеза.

По его словам, населенные пункты надо защищать от "большой воды", однако планы по строительству дамб не реализованы. Так, в Хабаровском крае треть гидротехнических сооружений нуждаются в капитальном ремонте, в Забайкалье около 15 процентов их не имеют хозяина.

Раскритиковал Николай Патрушев и дальневосточные дороги. Из-за их состояния происходит треть ДТП. "В Забайкалье требуют ремонта и реконструкции 75 процентов региональных дорог, в Магаданской области только четверть проходящей по территории региона федеральной трассы "Колыма" соответствует нормативным требованиям", - привел он данные, отметив, что при реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" нужно своевременно ликвидировать опасные участки, создавать безопасные условия для пешеходов.

Также во Владивостоке обсудили и тему борьбы с терроризмом. "С начала 2019 года и за восемь месяцев 2020-го на территории Дальнего Востока было предотвращено шесть преступлений террористической направленности, из них три теракта", - сообщил секретарь Совета безопасности РФ.

По его словам, не спадает вербовочная активность международных террористических организаций, работают "вербовщики" в том числе и через интернет. "Не прекращаются попытки формирования спящих террористических ячеек, наметилась тенденция роста преступлений экстремистской направленности.

Наибольший рост отмечается в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской области", - привел он примеры, попросив руководителей регионов не ослаблять контроль за реализацией программ по профилактике терроризма и экстремизма, уделять особое внимание вопросам обеспечения безопасности.

Автомобили

Количество аварий с участием пьяных водителей остается значительным. Причем в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной области отмечается рост числа подобных преступлений, совершаемых водителями, которые уже привлекались к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил вчера во Владивостоке секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

- В связи с этим важно внедрять новые технологические решения, не позволяющие пьяным садиться за руль автомобиля, - отметил он.

Какие технологические решения можно применять? Сейчас, как сообщают "Ведомости", разработан программно-аппаратный комплекс, который позволит проверять состояние водителей в автопарках дистанционно. В нем же установлен алкотестер - прибор не допустит водителя до работы и сообщит руководству о том, что водитель нетрезв. Но это хорошо для автопарков.

Напомним, что недавно минпромторг сообщал, что до конца года собирается разработать концепцию установки алкозамков на автомобили. Эксперимент с установкой этих устройств, которые не дадут завести машину, если водитель дыхнет в них парами алкоголя, проходил в Татарстане. Их ставили на школьные автобусы. Но дальше эксперимента дело не пошло. Вряд ли автовладельцы отнесутся к автомобилю с таким прибором с радостью. В Швеции, например, их устанавливают тем, кто попался нетрезвым за рулем, в качестве альтернативы лишению прав. У нас обсуждалась возможность использования лазерных приборов, которые на расстоянии по изменению спектра распознают пары этанола в салоне автомобиля. Но эти приборы дальше выставочных образцов не пошли.

Сейчас готовится новая версия Кодекса об административных правонарушениях, в котором предусматривается конфискация автомобиля за повторное управление в нетрезвом виде. Это могло бы стать эффективной мерой против таких нарушителей. Нет машины - нет нарушения.

Подготовил Владимир Баршев