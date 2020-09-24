Судостроительный завод "Восточная верфь" в Приморском крае готовится сократить на один день рабочую неделю из-за решения минобороны расторгнуть контракт на строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

Минобороны России в 2018 году заказало дальневосточным верфям шесть "Каракуртов". Четыре из них заложены на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. А от контракта с приморскими корабелами военное ведомство неожиданно отказалось. Фото: pellaship.ru

Чем вызвано подобное решение, ни само военное ведомство, ни предприятие не поясняют. Однако в Сети сразу начали выдвигать свои версии: от нехватки двигателей (российское предприятие, которое их производит, не справляется с объемом заказов) до сокращения бюджета минобороны.

По словам представителя компании Алексея Колобова, суда еще не были заложены, но предварительные работы уже шли. Сумма контракта на постройку "Каракуртов" составляет примерно половину общего портфеля заказов предприятия на ближайшие пять лет, поэтому его расторжение серьезно нарушит все действующие там процессы, в том числе приостановит модернизацию производства.

Вместе с сокращением рабочей недели уменьшится и заработная плата сотрудников, но другого варианта в компании не видят. С решением согласилась и профсоюзная организация.

- Предприятие вынужденно идет на этот непопулярный шаг, чтобы сохранить рабочие места. Если оставить классическую пятидневку, нам пришлось бы сократить до 500 сотрудников, - пояснил собеседник "РГ", добавив, что сейчас "Восточной верфи" очень важно выполнить программу 2020 года и найти замену утраченному контракту, чтобы обеспечить штатную работу предприятия.

К слову, в 2020 году после завершения основных судовых работ завод планирует спустить на воду головное судно серии краболовов, заложенное в ноябре 2019 года. Четыре краболова и три ярусолова для промысла трески "Восточная верфь" строит для ООО "Дальневосточное побережье" (Хабаровский край). Этот коммерческий заказ составляет меньше пятой части портфеля завода.

В силе также остаются контракты на сооружение судов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. Так, в августе в рамках договора на строительство пятисекционного плавучего причала для кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ "Восточная верфь" отбуксировала пять понтонов в Приамурье. Сейчас их устанавливают.

Справка РГ

АО "Восточная верфь" специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. С января 2020 года является единственным на Дальнем Востоке предприятием оборонно-промышленного комплекса - резидентом свободного порта Владивостока.