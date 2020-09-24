Житель Камчатки распылил баллончик в лицо главы краевого минздрава

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения на врио главы краевого минздрава Марину Волкову.

Вчера вечером 36-летний местный житель зашел к ней в кабинет и распылил в лицо чиновнице экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллончика. Сделал он это, по информации регионального следственного управления СКР, "из личной неприязни". Женщина в результате получила химический ожог.

Следствие устанавливает точные обстоятельства происшествия, в том числе мотив преступления. Подозреваемый будет проверен на вменяемость.

Дело расследуется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).