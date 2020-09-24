На Вятке осужден депутат, расстрелявший собак односельчанина

В Кировской области вынесен приговор в отношении депутата Законодательного собрания, который из ружья расстрелял собак односельчанина, сообщает СУ СКР по региону.

Как установило следствие, а теперь и суд, 29 декабря прошлого года депутат в Зуевском районе Кировской области застрелил из ружья двух собак, принадлежащих местному жителю. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" и части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества".

В ходе расследования уголовного дела депутату была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Хотя эта история вызвала большой общественный резонанс, свою вину он так и не признал.

Однако суд с ним не согласился и приговорил к штрафу в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, народный избранник должен выплатить компенсацию материального ущерба и морального вреда хозяину собак. Приговор в законную силу пока не вступил.