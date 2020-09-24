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24.09.2020 15:52
Рубрика: Происшествия

Пермяка будут судить за перестрелку с полицейскими и убийство женщины

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Перми, который обвиняется в хищении огнестрельного оружия, хранении наркотических средств и убийстве.

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в декабре прошлого года мужчина вооружился ранее похищенным охотничьим ружьем и застрелил на улице незнакомую ему женщину. После этого он стал беспорядочно стрелять в окна домов и припаркованные на улице автомобили, а потом вступил в перестрелку с прибывшими на место преступления сотрудниками Росгвардии. Правоохранители ранили его, после чего стрелок был задержан.

Проведенной по уголовному делу судебной экспертизой установлено, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство, которое лишало его возможности осознавать опасность своих действий и руководить ими.

В настоящее время прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения в отношении обвиняемого принудительного лечения.

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