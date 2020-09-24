Под Пензой мужчина отрубил женщине палец за неприличный жест

Перед судом в Пензенской области предстанет местный житель, обвиняемый в том, что отрубил топором часть фаланги среднего пальца своей сожительнице, которая показала ему неприличный жест. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Следствие установило, что в ночь на 18 июля во время распития спиртных напитков ранее судимый 44-летний житель села Грабово Бессоновского района поругался со своей 49-летней сожительницей. Выпроваживая гостей, она высказала претензии и своему сожителю, показав при этом ему неприличный жест. Хозяин жилья заявил, что в случае, если она повторит это, он отрубит ей палец.

"Она не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы. Женщина лишилась ногтевой фаланги пальца. После совершения преступления мужчина помог ей обработать и завязать рану и лег спать. Утром потерпевшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд, добавили в прокуратуре.