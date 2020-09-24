Путин высоко оценил команду президента Татарстана

Владимир Путин назвал избранного главу Татарстана Рустама Минниханова опытным и эффективным человеком, отметив и профессионализм его команды.

Президент РФ в четверг провел встречу в формате видеоконференции с избранными главами субъектов РФ. Минниханов в ходе своего выступления поблагодарил Путина за доверие и поддержку проектов региона.

"Вы человек очень опытный и очень эффективный, - отметил глава государства, обращаясь к Минниханову. - Команда у вас профессиональная, но, действительно, вызовы серьезные перед нами".

Путин рассчитывает, что президент Татарстана будет работать с полной отдачей, как и в предыдущие годы. "Я знаю, как заинтересованно вы решаете задачи, которые стоят перед республикой, и с каким эффектом", - добавил он.