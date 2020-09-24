Нижегородские инженеры и медики разработали титановые имплантаты для лечения тяжелых травм и заболеваний позвоночника. Система, полностью замещающая импортные аналоги, стоит значительно дешевле и может устанавливаться малоинвазивно. То есть без больших разрезов, через проколы.

Ранее титановые имплантаты для лечения травм позвоночника были только импортными, а отечественные разработки полностью копировали устаревшие зарубежные аналоги. Сейчас подобные системы представляют собой некие конструкторы из большого количества деталей. Во время операции хирург выбирает из имеющегося набора нужную. Важный момент: даже отечественные имплантаты производятся из титановых сплавов импортного производства. Нижегородские же разработчики создали конструктор из отечественных материалов. Во время испытаний сплав хорошо себя показал и подтвердил свою безопасность с токсикологической точки зрения.

- Когда мы задумались над тем, чтобы создать свою систему, то одной из главных задач было унифицировать ее, уменьшить ассортимент компонентов, чтобы облегчить задачу для врача и снизить стоимость имплантатов, - говорит руководитель Института травматологии и ортопедии Приволжского исследовательского медицинского университета Сергей Млявых.

Задачу медики решали вместе с инженерами. Разработка уже прошла испытания на животных. Сейчас врачи установили титановые имплантаты на позвоночники карликовым свиньям. В течение трех месяцев за ними будут наблюдать: если эффективность и безопасность систем подтвердится, можно будет приступать к регистрации и клиническим испытаниям.

- Спектр применения разработки широкий. Это травмы позвоночника - вывихи, переломы, остеохондрозы, различные деформации, искривления. В год только в нашей университетской клинике проводится свыше тысячи операций с использованием различных титановых конструкций. В масштабах же страны цифра просто огромная. Соответственно, и потребность в имплантатах тоже, - пояснил Сергей Млявых.