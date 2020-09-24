Жителя Кировской области обвинили в избиении трехлетнего пасынка

В Кировской области мужчина подозревается в том, что избивал своего трехлетнего пасынка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

По версии следствия, с июня по август 31-летний житель Зуевки бил малыша, беспомощный ребенок испытывал физическую боль и психические страдания.

В отношении отчима возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Также в рамках расследования дела будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики.