В Нижегородской области загорелась свалка ТБО

В Богородском районе Нижегородской области началось тление свалки ТБО на площади 500 квадратных метров. Общая площадь полигона составляет 15 гектаров.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. На запах гари с вечера вчерашнего дня жаловались жители Дзержинска и Богородского района. На место выехали пожарные. Сейчас они занимаются тушением тлеющего мусора.

Специалисты Роспотребнадзора и МКУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинск" не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Дзержинска. Сейчас пробы воздуха отбирают в Богородском районе.