В Нижнем Новгороде застрелили автомобилиста

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением в голову: он находился на водительском сиденье автомобиля Mazda. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Машину обнаружили сегодня рано утром в водоеме лесопарка Стригинский бор. Личность погибшего удалось установить: это 28-летний житель Нижнего Новгорода.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ведомстве пояснили, что сейчас назначаются судебные экспертизы, ведется допрос свидетелей, устанавливаются все обстоятельства случившегося и лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.