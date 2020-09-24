В Самаре школьный конфликт закончился перестрелкой родителей

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам с применением предмета, используемого в качестве оружия". Во время ссоры между четырьмя мужчинами один из них открыл стрельбу и ранил двоих оппонентов, об этом сообщила прокуратура региона.

Следователи Промышленного района СУ УМВД России по Самаре уже выяснили, что конфликт между несколькими мужчинами разгорелся во вторник рядом с административным здания №33 "г" по улице Земеца. Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, ссоре взрослых предшествовал конфликт их детей в школе.

Среди спорщиков были двое отцов учащихся 5 классов самарской школы. Во время словесной перепалки один из отцов достал травматический пистолет и начал стрелять по мужчинам. В итоге он причинил двум участникам ссоры тяжкий вред здоровью. Есть информация, что один из пострадавших потерял глаз. Оба были госпитализированы.

Прокуратура области проверит образовательное учреждение, в котором учатся дети замешанных в инциденте отцов. Надзорный орган выяснит, насколько действенно занимается администрация школы профилактикой правонарушений среди учеников. Подробности конфликта пока не разглашаются.