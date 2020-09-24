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24.09.2020 07:53
Рубрика: Общество

Застрявших в Башкирии жителей Киргизии начали отправлять домой

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Утром 24 сентября для проезда граждан Киргизской Республики, находившихся в пунктах временного размещения в пяти муниципалитетах Башкирии, организовали транзитный коридор. Уже сегодня всех гостей республики отправят домой. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

По словам председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, первая колонна из шести автобусов с 296 гражданами Кыргызстана из пунктов временного размещения Куюргазинского района республики пересекла административную границу с Оренбургской областью в 4.20 утра по московскому времени и направилась к границе с Казахстаном.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В Госкомитете РБ по ЧС напомнили, что около тысячи граждан Кыргызстана также должны отправиться домой из Соль-Илецка Оренбургской области. Они также ждали предоставления транзитного коридора через территорию Казахстана, поэтому для того, чтобы не создавать длинные очереди из автобусов на границе, отправка людей будет вестись согласованно и постепенно. Что касается Башкирии, то вторая колонна из шести автобусов уже готова к отправлению в пограничный пункт пропуска "Сагарчин" и находится у кемпинга "Юлсы" вблизи села Ольховка Куюргазинского района. Ей предстоит преодолеть расстояние в 277 километров до пограничников.

- Всех 1667 граждан Кыргызстана, находившихся с 16 сентября в пунктах временного размещения республики, планируется вывезти к границе с Казахстаном сегодня. Далее на казахстанских автобусах их отправят на родину - в Кыргызстан, - уточнил Фарит Гумеров.

Для этих целей Башкортостан выделил дополнительно девять автобусов ГУП "Башавтотранс".

Напомним, жители Кыргызстана возвращались на родину после заработков в Москве и Санкт-Петербурге, но из-за пандемии Казахстан ограничил проезд через приграничные посты, а затем и Оренбург, через который проходил транзитный путь автобусов и где скопилось большое количество уроженцев Кыргызстана, ограничил въезд на свою территорию. В итоге в Башкирии заложниками ситуации стали около 1700 человек. По поручению главы республики Радия Хабирова для них организовали пункты временного размещения, горячее питание, медицинское наблюдение и охрану.

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