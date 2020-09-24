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24.09.2020 06:25

Пока есть скидки

Алтайские аграрии наращивают инвестиции в техперевооружение
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 215(8269)
В этом году сельхозпроизводители Алтайского края почти на четверть увеличили объем инвестиций в техперевооружение: за январь-июнь аграрии приобрели сельхозтехники на 4,8 миллиарда рублей, тогда как за тот же период 2019-го направили на эти цели около 3,9 миллиарда. Им не помешали ни "коронавирусные" ограничения, ни общая экономическая нестабильность.
Фото: violetkaipa / istockphoto
Фермерам станет проще строить жилье на сельхозземлях

По данным Минсельхоза РФ, по сравнению с прошлым годом количество приобретенных тракторов выросло на 90 процентов, комбайнов - на 75. Почти вся техника - отечественного, в том числе и алтайского производства, которую можно приобрести по федеральной программе субсидирования со скидкой в пятнадцать процентов. А если на нее распространяется региональная программа субсидирования - то и с дисконтом в 25 процентов. При этом спрос на импортные сельхозмашины сократился из-за высоких цен, растущих вместе с курсом валют, а также из-за проблем с поставками в условиях пандемии.

- Сельхозпроизводители сегодня активно внедряют современные технологии обработки почвы, внесения удобрений, уборки урожая, а это требует и соответствующей техники, - пояснил завкафедрой сельхозтехники и технологий Алтайского аграрного университета Владимир Беляев. - К тому же разнообразие климатических зон, а их в крае семь, также требует разных подходов к ведению сельского хозяйства и использования разных машин. Если при большом количестве осадков применяют интенсивную обработку почвы, то при засухе эффективнее сберегающие влагу технологии минимальной обработки земли - "ноу-тилл". И нынешний засушливый год показал, что даже в Приобской зоне, где обычно не бывает засухи, аграрии должны быть технически готовы к любым капризам погоды.

Поэтому фермерам и сельхозпредприятиям важно иметь технику, подходящую для разных технологий. И все эти машины в крае производят. Алтайский кластер аграрного машиностроения, по словам Владимира Беляева, выпускает необходимую линейку сельхозтехники, которая соответствует всем технологиям возделывания культур в регионе.

- За последние пять лет на техническое перевооружение алтайские аграрии потратили свыше тридцати миллиардов рублей, только в прошлом году инвестировали рекордные 7,5 миллиарда, - сообщил исполнительный директор кластера Сергей Государкин. - За это время объемы производимой в крае сельхозтехники выросли почти в четыре раза. Если в 2014 году агромашиностроительные предприятия произвели 2,6 тысячи единиц, то в 2019-м - свыше десяти тысяч. Конечно, этому способствовала государственная поддержка, как федеральная, так и региональная. Так, в крае субсидируется сборка тракторов "Кировец", производство посевных комплексов и еще нескольких сельхозмашин, благодаря чему их можно приобрести на 15-25 процентов дешевле. Но из почти трех десятков производителей сельхозтехники в регионе субсидиями пользуются единицы, поскольку их оформление так забюрократизировано, что небольшим предприятиям просто не под силу получить такую господдержку. А ведь малый бизнес сегодня составляет основу аграрного машиностроения в регионе.

Чтобы уравнять всех участников рынка в доступе к государственной поддержке, Минсельхоз РФ планирует отказаться от субсидирования отечественного сельхозмашиностроения, сделав ставку только на льготный лизинг. Первые шаги к этому уже сделаны: с этого года аграрии не могут пользоваться всеми формами господдержки одновременно. Если раньше они приобретали технику со скидкой в льготный лизинг или на кредитные средства по льготной ставке до пяти процентов годовых, то с 2020 года скидку можно получить только при прямой покупке. В лизинг и кредит сельхозмашины теперь оформляют по полной стоимости. На объемах техперевооружения это пока не отразилось. Но в Союзе крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края опасаются, что полный отказ от субсидирования производства существенно сократит возможности фермеров приобретать новую технику.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Минсельхоз дополнительно поддержит фермерские хозяйства

По словам исполнительного директора Союза Александра Вайса, далеко не каждому фермеру по карману покупка даже отечественных сельхозмашин, стоимость которых исчисляется порой несколькими миллионами, а то и десятками миллионов рублей. В этом году алтайские аграрии активно закупали технику, потому что предыдущий сельхозсезон отработали с прибылью благодаря хорошему урожаю и конъюнктуре зернового рынка. Но в нынешнем году из-за сильнейшей засухи на хороший урожай рассчитывать не приходится. А вот цены на многие сельхозкультуры в этом сезоне пока выше прошлогодних.

Так, по данным мониторинга краевого Центра сельхозконсультирования, стоимость продовольственной пшеницы третьего класса в первой декаде сентября варьировались от 13,5 до 14,3 тысячи рублей за тонну. Тогда как в середине сентября 2019 года они были на уровне 9,3-9,8 тысячи рублей.

Смогут ли алтайские аграрии в следующем году сохранить высокие темпы техперевооружения, которые они демонстрируют в последнее время, сказать сложно. Все будет зависеть от финансовых результатов нынешнего сельхозсезона и сохранения объемов государственной поддержки.

Кстати

В Алтайском крае в 2020 году заметно выросла и общая инвестиционная активность бизнеса. Инвестиции в основной капитал предприятий региона за первое полугодие увеличились на пятнадцать процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В регионах Филиалы РГ Сибирь Правительство Минсельхоз СФО Алтайский край

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