В этом году сельхозпроизводители Алтайского края почти на четверть увеличили объем инвестиций в техперевооружение: за январь-июнь аграрии приобрели сельхозтехники на 4,8 миллиарда рублей, тогда как за тот же период 2019-го направили на эти цели около 3,9 миллиарда. Им не помешали ни "коронавирусные" ограничения, ни общая экономическая нестабильность.

По данным Минсельхоза РФ, по сравнению с прошлым годом количество приобретенных тракторов выросло на 90 процентов, комбайнов - на 75. Почти вся техника - отечественного, в том числе и алтайского производства, которую можно приобрести по федеральной программе субсидирования со скидкой в пятнадцать процентов. А если на нее распространяется региональная программа субсидирования - то и с дисконтом в 25 процентов. При этом спрос на импортные сельхозмашины сократился из-за высоких цен, растущих вместе с курсом валют, а также из-за проблем с поставками в условиях пандемии.

- Сельхозпроизводители сегодня активно внедряют современные технологии обработки почвы, внесения удобрений, уборки урожая, а это требует и соответствующей техники, - пояснил завкафедрой сельхозтехники и технологий Алтайского аграрного университета Владимир Беляев. - К тому же разнообразие климатических зон, а их в крае семь, также требует разных подходов к ведению сельского хозяйства и использования разных машин. Если при большом количестве осадков применяют интенсивную обработку почвы, то при засухе эффективнее сберегающие влагу технологии минимальной обработки земли - "ноу-тилл". И нынешний засушливый год показал, что даже в Приобской зоне, где обычно не бывает засухи, аграрии должны быть технически готовы к любым капризам погоды.

Поэтому фермерам и сельхозпредприятиям важно иметь технику, подходящую для разных технологий. И все эти машины в крае производят. Алтайский кластер аграрного машиностроения, по словам Владимира Беляева, выпускает необходимую линейку сельхозтехники, которая соответствует всем технологиям возделывания культур в регионе.

- За последние пять лет на техническое перевооружение алтайские аграрии потратили свыше тридцати миллиардов рублей, только в прошлом году инвестировали рекордные 7,5 миллиарда, - сообщил исполнительный директор кластера Сергей Государкин. - За это время объемы производимой в крае сельхозтехники выросли почти в четыре раза. Если в 2014 году агромашиностроительные предприятия произвели 2,6 тысячи единиц, то в 2019-м - свыше десяти тысяч. Конечно, этому способствовала государственная поддержка, как федеральная, так и региональная. Так, в крае субсидируется сборка тракторов "Кировец", производство посевных комплексов и еще нескольких сельхозмашин, благодаря чему их можно приобрести на 15-25 процентов дешевле. Но из почти трех десятков производителей сельхозтехники в регионе субсидиями пользуются единицы, поскольку их оформление так забюрократизировано, что небольшим предприятиям просто не под силу получить такую господдержку. А ведь малый бизнес сегодня составляет основу аграрного машиностроения в регионе.

Чтобы уравнять всех участников рынка в доступе к государственной поддержке, Минсельхоз РФ планирует отказаться от субсидирования отечественного сельхозмашиностроения, сделав ставку только на льготный лизинг. Первые шаги к этому уже сделаны: с этого года аграрии не могут пользоваться всеми формами господдержки одновременно. Если раньше они приобретали технику со скидкой в льготный лизинг или на кредитные средства по льготной ставке до пяти процентов годовых, то с 2020 года скидку можно получить только при прямой покупке. В лизинг и кредит сельхозмашины теперь оформляют по полной стоимости. На объемах техперевооружения это пока не отразилось. Но в Союзе крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края опасаются, что полный отказ от субсидирования производства существенно сократит возможности фермеров приобретать новую технику.

По словам исполнительного директора Союза Александра Вайса, далеко не каждому фермеру по карману покупка даже отечественных сельхозмашин, стоимость которых исчисляется порой несколькими миллионами, а то и десятками миллионов рублей. В этом году алтайские аграрии активно закупали технику, потому что предыдущий сельхозсезон отработали с прибылью благодаря хорошему урожаю и конъюнктуре зернового рынка. Но в нынешнем году из-за сильнейшей засухи на хороший урожай рассчитывать не приходится. А вот цены на многие сельхозкультуры в этом сезоне пока выше прошлогодних.

Так, по данным мониторинга краевого Центра сельхозконсультирования, стоимость продовольственной пшеницы третьего класса в первой декаде сентября варьировались от 13,5 до 14,3 тысячи рублей за тонну. Тогда как в середине сентября 2019 года они были на уровне 9,3-9,8 тысячи рублей.

Смогут ли алтайские аграрии в следующем году сохранить высокие темпы техперевооружения, которые они демонстрируют в последнее время, сказать сложно. Все будет зависеть от финансовых результатов нынешнего сельхозсезона и сохранения объемов государственной поддержки.

Кстати

В Алтайском крае в 2020 году заметно выросла и общая инвестиционная активность бизнеса. Инвестиции в основной капитал предприятий региона за первое полугодие увеличились на пятнадцать процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.