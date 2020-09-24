Археологи нашли крест на месте первой церкви в Новосибирской области

Специалисты Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН обнаружили нательный крест православного священника на раскопках Умревинского острога, древнейшего на территории Новосибирской области.

Как передает ТАСС, находка может указывать на расположение церкви, которая когда-то стояла в бревенчатом форте.

Ученые считают, что Умревинский острог возник в 1703 году, он располагался на территории нынешнего Мошковского района Новосибирской области. Спустя пять-шесть лет после основания здесь была построена Церковь Трех Святителей.

Первый православный храм региона действовал около сотни лет и в начале XIX века был перенесен в село Большой Ояш. После этого на месте храма в Умревинском остроге было организовано кладбище, где сейчас работают археологи. Именно там удалось обнаружить и уникальный нательный крест.

- Такие кресты, достаточно большого размера, являются характерным атрибутом священника, - говорит ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Андрей Бородовский. - В данном случае крест поможет ответить на вопрос, где могла находиться церковь - важнейшее строение для этого острога, лишний раз доказывающая, что он был не просто оборонительным пунктом, но важнейшим культурным и духовным местом, исполнявшим мощную в те годы духовную миссию православного образования.

На всей территории Сибири таких церквей немного, поэтому данные о храме в Умревинском остроге очень важны для археологов. При этом ученые склоняются к тому, что церковь располагалась за пределами самих укреплений, что встречалось совсем редко. На это указывают и более ранние находки - еще три креста священнослужителей, разной степени сохранности.

Проблема определения точного места расположения церкви заключается в том, что она полностью была построена из дерева и никаких ее следов не сохранилось. Так, установить, где стояли башни острога, помогли фрагменты их фундамента. А вот найти место храма можно лишь по косвенным признакам.