К работе в сельских школах Омской области в рамках программы "Земский учитель" приступили первые десять педагогов, в том числе из других регионов. Интерес к проекту проявило уже более ста человек.

Участники программы едут преподавать в села, рабочие поселки, городки с населением до пятидесяти тысяч человек. В качестве компенсации за трудности, связанные с переездом, каждый получает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Сельские школы Омской области испытывают потребность в учителях русского языка и литературы, иностранных языков, физики, математики, биологии, географии, физкультуры. На заключительном этапе отбора конкурс составил три человека на место. В числе финалистов - жители не только Омской, но и Свердловской, Ульяновской, Томской областей.

- Не ожидал, что окажусь в списке победителей - помимо меня, на место школьного математика претендовали другие конкурсанты, - признал в беседе с корреспондентом "РГ" новый учитель средней школы Омского района Сергей Рыжих, приехавший из Ульяновска. - Я всегда хотел работать в сельской школе. Всегда привлекала Сибирь. И вот, сбылось.

- Мне захотелось новых возможностей и впечатлений. Если бы не "Земский учитель", я, возможно, не решилась на большие перемены. А тут такой стимул, - говорит учитель иностранного языка Шербакульского лицея Наталья Киселева. - Сельские дети, да и взрослые тоже, отличаются от городских - приветливые, доброжелательные, участливые. Не успела приехать, а уже чувствую себя в своей тарелке.

Каждый участник программы должен отработать в селе пять лет. Помимо миллиона рублей, других бонусов проект не предполагает. Правда, есть еще ежемесячная компенсация коммунальных расходов - 2 300 рублей из региональной казны. Впрочем, такую выплату получает большинство сельских педагогов Омской области, в том числе вышедших на пенсию.

Решение жилищного вопроса - компетенция местной власти. В Шербакульском районе предоставили муниципальную квартиру учителю иностранного языка, переехавшему из Свердловской области. Остальным подыскали арендованную жилплощадь. Сельское руководство помогает прибывшим педагогам трудоустроить других членов семьи. Не возникает проблем с определением детей в школу и детский сад. Директора учебных заведений тоже стараются поддержать новых сотрудников всеми возможными способами.

- В основном, это опытные педагоги в возрасте тридцати-пятидесяти лет, с хорошей деловой репутацией. Они не закостенели, легки на подъем, хотят изменить свою судьбу к лучшему. Кто-то решил вернуться в профессию, кто-то захотел переехать ближе к родственникам, кто-то оказался временно безработным. И у всех есть цель, уверенность, необходимые педагогические навыки для того, чтобы добиться успеха в новых условиях, - отмечает главный специалист отдела кадровой политики министерства образования Омской области Анвар Ганеев.

По словам экспертов, стандартная зарплата, на которую могут рассчитывать учителя, составит порядка двадцати тысяч рублей. Однако при желании можно заработать больше. Сергей Рыжих, например, уже добавил в свое расписание дополнительные часы. Почти все новички взялись за классное руководство, а это еще пять тысяч рублей ежемесячно. Во внеурочное время педагоги могут вести кружки иностранного языка, шахмат, информатики, спортивные секции и другие занятия.

Омская область впервые стала участником программы "Земский учитель", однако опыт привлечения специалистов в село в регионе уже есть. Десять лет назад в рамках эксперимента привлекали молодых выпускников, предоставляя им подъемные в размере 500 тысяч рублей. По словам Анвара Ганеева, все семь учителей - участников проекта - до сих пор работают в сфере образования и на судьбу не жалуются.

Помимо этого, в регионе осуществляется программа "Земский доктор", опыт которой будут использовать, чтобы усовершенствовать алгоритм привлечения педагогов в село. Специалисты ищут возможности предоставления им жилья на льготных условиях. Тогда Омская область станет более привлекательной для опытных учителей из других регионов. А это поможет решать не только кадровую, но и демографическую задачу.

Программа "Земский учитель", рассчитанная на три года, финансируется из средств федерального и регионального бюджетов. Предполагается, что всего работу в сельских школах Омской области получат 28 педагогов. Срок действия программы может быть продлен.

Тем временем

Четырнадцати учителям из Омской области присуждена премия в 320 тысяч рублей в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Победителями стали преподаватели биологии, начальных классов, физики, информатики, истории и обществознания, ИЗО, музыки, химии, русского языка и литературы.

В числе лауреатов - одиннадцать педагогов, работающих в Любинском, Исилькульском, Полтавском, Крутинском, Калачинском, Называевском, Одесском, Нововаршавском, Таврическом и Большереченском районах, а также представители трех городских школ и гимназий. Шестьдесят процентов премии выплачивается из федеральной казны, сорок - из областной.