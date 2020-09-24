В Кемерове дело совладельца "Зимней вишни" направят в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Кемерова.

По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал семь миллионов рублей в качестве взятки начальнику кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой. Денежные средства перечислили на счет подконтрольной Комковой организации по мнимому договору на услуги по проектированию. Затем деньги были обналичены. В результате Вишневский получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта строительства и реконструкции в Кемерове - ТРЦ "Зимняя вишня". Это произошло несмотря на допущенные многочисленные нарушения. Работы выполнялись не только без разрешений, но и с игнорированием требований проектной документации.

В итоге 25 марта 2018 года в ТРЦ произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, среди них были дети.

"Поскольку Вишневский скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск, - уточняется на сайте надзорного ведомства. - В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности и добилась решения о его выдаче в Российскую Федерацию".