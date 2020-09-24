Два играющих котенка снежного барса "попались" в фотоловушку на Алтае

Фотоловушка, поставленная экологами в горах Республики Алтай, зафиксировала игры двух котят снежного барса.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Алтае-Саянского Представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF), на уникальных кадрах - годовалые детеныши самки, которую исследователи назвали Гута. Третий котенок не попал в эту фотосъемку, но его запечатлели другие камеры.

На кадрах видно, как двое молодых барсов играют друг с другом, активно интересуются обстановкой и самой камерой. По словам специалистов WWF, случалось, что любопытные "кошки" пробовали хитрую оптику на зубок и даже ломали автоматические камеры. Но любые кадры, зафиксировавшие редких животных в дикой природе - бесценны.

Работу по исследованию снежного барса на хребте Чихачева с помощью камер совместно ведут WWF и Алтайский заповедник. Одна из основных целей - посчитать количество особей снежного барса на российской части хребта, для чего в мае и июне фотоловушки были расставлены в средней и южной частях хребта Чихачева.

Установить, проверить, а затем отсмотреть и обработать тысячи кадров зоологам помогают волонтеры - участники специальной экспедиции "По следам снежного барса", в которых активное участие принимают добровольцы со всей России.

В этом году, помимо детенышей снежного барса, камерам удалось "поймать" и их маму, самку Гуту, и старейшего алтайского барса Хоргая, примерный возраст которого - 13 лет. Фотоловушки отсняли как фото, так и видео кадры в очень хорошем качестве, что послужит исследователям большим подспорьем. Тем более что работу по учету особей барса уже можно назвать международной.

- Хребет Чихачева, как и другие горные хребты на границе России и Монголии, - своеобразный коридор, по которому пятнистые хищники и другие виды мигрирующих животных перемещаются из одной страны в другую, - поясняет старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов. - WWF России и партнеры считают ирбиса на российской части хребта, а монгольские эксперты на территории Монголии. Возможно, мы дублируем данные и считаем некоторых особей ирбиса дважды.

Чтобы избежать путаницы, исследователи WWF по обеим сторонам границы объединят усилия и определят точную численность ирбиса в трансграничной зоне России и Монголии. Поддержку оказывает программа NEASPEC (Программы экологического сотрудничества в Северо-Восточной Азии). В скором времени будут опубликованы результаты этой работы.