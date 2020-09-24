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24.09.2020 17:04
Рубрика: Власть

Евгений Зиничев и Игорь Кобзев обсудили повышение уровня воды в Байкале

Текст: Ирина Полонская
Рабочая встреча Евгения Зиничева и Игоря Кобзева состоялась в Москве. Стороны договорились, что ситуация с повышением уровня воды на озере Байкал будет рассмотрена завтра, 25 сентября, на Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при участии представителей Росводоресурса.
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области Фото: пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На 22 сентября уровень воды в озере Байкал составил 457,09 метра при максимальной отметке в 457,0 метров, при этом вода прибывает на сантиметр ежедневно. Власти Республики Бурятия бьют тревогу и считают, что оптимальным выходом из сложившейся ситуации является увеличение объемов сброса воды на Иркутской ГЭС. В Бурятии приняли решение выступить с предложением к Правительству Иркутской области и совместно объявить режим "Повышенная готовность", а руководству заказников, нацпарков и других особо охраняемых природных территорий организовать мониторинг за водохозяйственной обстановкой для принятия оперативных решений при ухудшении обстановки.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Тем временем, по требованию Росводоресурса сброс воды на Иркутской ГЭС был увеличен в сентябре до 2700 куб. м/сек. Согласно основным Правилам использования водных ресурсов, при достижении Байкалом отметки 457 метров Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые могут составить до 4000 куб. м/сек. Но по данным муниципалитетов, при увеличении сброса с Иркутской ГЭС свыше 3200 куб. м/сек в зону возможного подтопления могут попасть пониженные участки местности четырех населенных пунктов - Хайрюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-Куда, а также нескольких дачных садоводческих товариществ с постоянным и временным проживанием более 1,3 тыс. граждан.

- Завтра, исходя из оценки специалистов Росводоресурса, мы получим четкий ответ на предложения Республики Бурятия, - прокомментировал Игорь Кобзев итог обсуждения этого вопроса с Евгением Зиничевым.

Также в ходе встречи достигнута договоренность о рассмотрении в рамках Правительственной комиссии вопроса, связанного с недавним землетрясением на территории Иркутской области и прилагающих районов Республики Бурятия. В частности, предложено обратить внимание на обследование жилых многоквартирных домов, относящихся к 335 серии с учетом сейсмической активности выше девяти баллов. Кроме того, губернатора Иркутской области предложил совместно с Российской академией наук обсудить вопрос о создании системы мониторинга сейсмоактивных точек на территории двух субъектов.

Игорь Кобзев отметил масштабную работу МЧС России, проведенную в рамках пожароопасного сезона.

Фото: Правительство Иркутской области
В пострадавших районах Приангарья восстановили 56 социальных объектов

- Активные мероприятия, организованные силами и средствами МЧС России, помогли своевременно стабилизировать ситуацию на многих участках, когда она, действительно, была критической, - отметил глава Приангаья.

Игорь Кобзев поблагодарил Евгения Зиничева за ту поддержку, которую Иркутская область получает от МЧС России в рамках развития систем безопасности. Так, в сентябре спасатели региона получили 40 единиц специализированной техники, на это федеральное Министерство выделило более 261 млн рублей.

Подготовлено "АиФ в Восточной Сибири"

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