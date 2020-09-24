Пьяный пассажир напал на полицейского в аэропорту Красноярска

Пьяный пассажир нанес несколько ударов полицейскому, пытавшемуся его урезонить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в линейном управлении МВД РФ по СФО.

Подробности инцидента таковы: 45-летний пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял драку в одном из кафе аэропорта.

Сотрудник транспортной полиции, пытаясь прекратить конфликт, доставил пьяного мужчину в дежурную часть. Вскоре тот пожаловался на плохое самочувствие и попросил сопроводить его на улицу. В момент возвращения в здание аэропорта не вполне протрезвевший дебошир нанес полицейскому несколько ударов. Остановить его помог еще один страж порядка, находившийся поблизости.

Мужчина задержан. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.