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24.09.2020 10:27
Рубрика: Происшествия

Пьяный пассажир напал на полицейского в аэропорту Красноярска

Текст: Ирина Штерман

Пьяный пассажир нанес несколько ударов полицейскому, пытавшемуся его урезонить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в линейном управлении МВД РФ по СФО.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по УрФО
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Подробности инцидента таковы: 45-летний пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затеял драку в одном из кафе аэропорта.

Сотрудник транспортной полиции, пытаясь прекратить конфликт, доставил пьяного мужчину в дежурную часть. Вскоре тот пожаловался на плохое самочувствие и попросил сопроводить его на улицу. В момент возвращения в здание аэропорта не вполне протрезвевший дебошир нанес полицейскому несколько ударов. Остановить его помог еще один страж порядка, находившийся поблизости.

Мужчина задержан. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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