Утверждено обвинение по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Напомним, что, по версии следствия, Вишневский, взяв в качестве посредника своего представителя, передал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Как доказало следствие, эта сумма ушла на счет подконтрольной Комковой фирмы якобы как за услуги по проектированию. А потом эти деньги были обналичены.
Так Вишневский получил разрешение для ввода в эксплуатацию объекта строительства и реконструкции - ТРЦ "Зимняя вишня", заявила Генпрокуратура.
Работы шли без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации, в том числе касающихся пожарной безопасности.
Итог этого оказался страшным. 25 марта 2018 года случился пожар. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.
После пожара Вишневский оперативно уехал из страны и был объявлен в международный розыск. А в марте 2019 года его задержали в Польше. Потом оттуда его вернули на родину под конвоем.