Утверждено обвинение по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Ушло наконец-то в суд громкое уголовное дело о страшном пожаре в ночном клубе Кемерова "Зимняя вишня". Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского - совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Слушать дело будет Центральный районный суд Кемерова.

Напомним, что, по версии следствия, Вишневский, взяв в качестве посредника своего представителя, передал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Как доказало следствие, эта сумма ушла на счет подконтрольной Комковой фирмы якобы как за услуги по проектированию. А потом эти деньги были обналичены.

Так Вишневский получил разрешение для ввода в эксплуатацию объекта строительства и реконструкции - ТРЦ "Зимняя вишня", заявила Генпрокуратура.

Работы шли без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации, в том числе касающихся пожарной безопасности.

Итог этого оказался страшным. 25 марта 2018 года случился пожар. Погибли 60 человек, большинство из которых дети.

После пожара Вишневский оперативно уехал из страны и был объявлен в международный розыск. А в марте 2019 года его задержали в Польше. Потом оттуда его вернули на родину под конвоем.