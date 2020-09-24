В Кемерове загорелся цех химического предприятия "Азот"

В цехе кемеровского производственного предприятия "Азот" по улице Грузовая, 1 произошел пожар.

Информация о возгорании в здании цеха поступила в 18.15 местного времени. На тушение пожара, который охватил площадь в триста квадратных метров, выехали двенадцать пожарно-спасательных подразделений.

- Всего к ликвидации ЧС было привлечено 120 человек и 40 единиц техники, в результате слаженных действий сотрудников в 19.14 местного времени пожар был локализован, а в 19:21 удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших в результате произошедшего нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.