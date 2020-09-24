В Кузбассе намерены реализовать проект туристско-рекреационного кластера перспективного развития. По оценкам властей, благодаря этому из монозависимости выйдут десять городов Кузбасса.

Проект, получивший название "Междуреченск. Город тайги", предусматривает создание современного экокурорта на юге региона, рядом с особо охраняемой природной территорией - государственным заказником регионального значения "Бельсинский". Туристическое пространство в окружении чис-тых рек и черневой тайги предполагает объединение в один кластер для экологического и этнотуризма горы Югус, Черный Салан и Поднебесные Зубья. При этом инфраструктура новой таежной цивилизации не будет повторяться.

Так, на Югусе планируют построить конгресс-центр для деловых мероприятий, Музей тайги, оздоровительный центр и оборудовать пляж. На Черном Салане - горнолыжный курорт с двадцатью трассами общей протяженностью в восемьдесят километров. А район Поднебесных Зубьев будут развивать для пеших туристических маршрутов "с максимальным погружением в природу". На трех горных реках междуреченского городского округа (Уса, Бельсу и Томь) можно организовать водные прогулки и сплавы, что обеспечит наполняемость туристских объектов весной и осенью.

Кроме того, будет обеспечен сквозной проезд до горнолыжного курорта Шерегеш в Таштагольском районе Кузбасса, а заодно сократится и время пути до новокузнецкого международного аэропорта. Так что среди преимуществ будущего курорта - его близость и доступность для туристов Китая, Индии и стран Ближнего Востока.

Как уточнил глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов, на создание необходимой современной инфраструктуры с использованием экологичных технологий планируется привлечь порядка ста миллиардов рублей из разных источников.

- Один человек, занятый в сфере туризма, обеспечивает до четырех рабочих мест в сопутствующих отраслях. Это транспорт, производство продуктов питания, сельское хозяйство и так далее. Мы рассчитываем, что вокруг нашего туристического кластера объединится вся южная агломерация Кузбасса, от Новокузнецка до Гурьевска и Белова. То есть сразу десять городов перестанут быть монозависимыми, - отметил Владимир Чернов.

Ожидается, что в итоге поток туристов на прилегающую к Междуреченску территорию увеличится с нынешних двухсот пятидесяти тысяч до восьми миллионов в год.

По предварительным оценкам, на строительство экокурорта потребуется пять-семь лет с момента завершения проектной документации.

Тем временем

"Междуреченск. Город тайги" стал финалистом Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России, проводимом Агентством стратегических инициатив. Проект вошел в число 36 основных участников из 115 заявленных. В октябре 2020-го десять лучших из них будут представлены правительству РФ и получат поддержку.