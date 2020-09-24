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24.09.2020 06:16
Рубрика: Власть

Три года каникул

В Омской области вводят новые послабления для предпринимателей
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 215(8269)
Министр экономики Омской области Анна Негодуйко представила депутатам регионального парламента новый пакет налоговых льгот для бизнеса. Речь идет стазу о трех законопроектах, призванных стимулировать деятельность предпринимателей.
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- Это инвестиционно ориентированные преференции для поддержки легальной занятости, создания новых малых предприятий, а также налоговые послабления для местных производителей, нацеленных на развитие и работу на внешних рынках, - уточнила Анна Негодуйко.

Первый законопроект предусматривает освобождение на пятилетний срок от уплаты налога на имущество организаций, заключивших соглашение о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности с минпромторгом России. Льгота устанавливается в отношении имущества, которое используется для производства соответствующей продукции.

Программа - один из ключевых механизмов реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Льготы помогут предпринимателям увеличить выпуск качественных и востребованных промышленных товаров.

От налога на имущество будут освобождены управляющие компании индустриальных, агропромышленных парков и технопарков. Для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) предусмотрены льготные ставки по налогу на прибыль. Пятилетний мораторий на уплату налога, зачисляемого в региональный бюджет, вводится начиная с периода, в котором получена первая прибыль.

Еще один законопроект на десять лет освободит резидентов ОЭЗ от транспортного налога. Льгота будет действовать с момента регистрации автомобиля. Это коснется каждого официально зарегистрированного транспортного средства организаций, ведущих деятельность в особой экономической зоне.

А впервые зарегистрированным предпринимателям продлят налоговые каникулы. Такую льготу предложил ввести глава региона и получил поддержку в рамках федерального антикризисного пакета.

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- В Омской области нулевая ставка действует с 2015 года, распространяется на два налоговых периода. Льгота касается впервые зарегистрированных ИП, ведущих деятельность в производственной, научной и социальной сферах, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, - пояснила Анна Негодуйко. - Сейчас срок действия данного закона - до 1 января 2021 года. С учетом федерального решения проект предлагает продлить каникулы до 1 января 2024-го.

Новыми льготами предприниматели смогут воспользоваться уже в следующем году.

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