В ДТП на Ставрополье погиб мужчина и пострадали трое детей

В Минераловодском городском округе Ставропольского края в результате ДТП с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля, а трое его детей серьезно пострадали.

Как сообщили в УГИБДД по региону, детей возрастом пять лет, два года и шесть месяцев перевозили с нарушением правил.

"На 122-м километре автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды, в месте проведения дорожно-ремонтных работ, водитель автомобиля ВАЗ-21074 по неустановленным причинам допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Газель", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 32-летний водитель погиб на месте, также пострадали еще пять пассажиров "семерки" - их доставили в больницу Пятигорска. Дети находились в легковушке без автокресел, что поспособствовало получению травм при аварии.

Сейчас правоохранители изучают обстоятельства происшествия, в Госавтоинспекции начали проверку инцидента.