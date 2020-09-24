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24.09.2020 15:39

От бетона до орудийной стали

120 лет назад в стране открылась первая механическая лаборатория для испытаний стройматериалов
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
В сентябре 1900 года впервые в России открылась механическая лаборатория строительных материалов и Испытательный центр (станция) - на базе Института гражданских инженеров (институт в дальнейшем был переименован в Ленинградский инженерно-строительный, а потом в СПбГАСУ).
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Строительство лаборатории велось семь лет, и результат стоил потраченного времени: она стала лучшей в Петербурге, оснащенной по самым высоким стандартам. Некоторые механизмы сохранились до наших дней, причем их можно использовать, настолько качественно они были изготовлены. Возглавил новые подразделения Виктор Эвальд, известный ученый, основоположник научного строительного материаловедения. Так что с самого начала здесь не только испытывали материалы, но и проводили научные исследования.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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В 1918 году основной тематикой лаборатории стала разработка и испытания различных связующих веществ, которые повышали прочность бетона, столь необходимого для восстановления страны после Гражданской войны. В 1930-х годах лабораторию возглавлял Николай Аистов - один из самых известных в стране специалистов в области строительных конструкций. Оборудование, разработанное им, до сих пор используется строителями. Например, прогибомер Аистова - для измерения прогибов мостов. То есть механические приборы, разработанные век назад, оказались неподвластны времени.

Во время Великой Отечественной войны на базе лаборатории проходили масштабные испытания орудийной стали. Сама лаборатория была частично разрушена во время авианалетов. Восстанавливали ее силами сотрудников.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Сейчас лаборатория, которая является частью строительного факультета, имеет статус межкафедральной. Это значит, что ее оборудованием пользуются студенты, магистранты, аспиранты различных факультетов. Более того, оборудование лаборатории используется в межвузовских проектах с СПбГУ, БГТУ "Военмех" и другими вузами.

Лаборатория была несколько раз модернизирована и теперь располагает самым современным уникальным оборудованием, которого нет ни в одном другом вузе Петербурга. Как рассказал "РГ" Сергей Безпальчук, заведующий лабораторией, одна из таких установок - испытательный пресс на 200 тонн, на котором можно проводить крайне востребованные циклические испытания. Пресс сделан по спецзаказу в Индии и является единственным не только в Петербурге, но и на Северо-Западе. Много в лаборатории приборов американской фирмы Instron.

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В лаборатории можно проводить испытания любых стройматериалов: керамики, стекла, бетона, металла, композитных материалов, древесины и конструкций из них. Кстати, что касается древесины: это единственная в Петербурге лаборатория, в которой можно провести полный цикл ее испытаний.

- Порой ученым приходится решать нетривиальные задачи. Например, на кафедре железобетонных и каменных конструкций разрабатывают новые бетоны для нестандартных климатических условий, в том числе арктических. Все испытания проводятся у нас, - уточнил Сергей Безпальчук.

Сегодня межкафедральная лаборатория объединяет лаборатории механических испытаний, асфальтобетонов, железобетонных конструкций, 3D-моделирования. На ее базе работает Центр механических испытаний строительных конструкций, прошедший аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации. А это значит, что качество материалов можно подтвердить сертифицированными испытаниями.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ
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