Археологи нашли в Мурманской области остатки сосудов каменного века

Археологи нашли в Мурманской области артефакты каменного века - остатки керамических сосудов, которые имеют сходство с аналогичными находками в Карелии. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил начальник Кольской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Евгений Колпаков.

Минувшим летом сотрудники экспедиции продолжали обследование одного из нескольких прямоугольных каменных очагов в Ковдорском районе, возле Чалмозера. Предположительно, обнаруженный очаг датируется XII веком, более точный ответ на этот вопрос даст предстоящий радиоуглеродный анализ древесного угля, найденного в очаге. Завершая исследования, археологи внезапно сделали интересное открытие. Из-за высокого уровня воды, который наблюдался в водоемах Заполярья в нынешнем году, в районе исследования оказались подмытыми берега и некоторые деревья. В открывшемся слое грунта были найдены остатки керамических сосудов времен неолита, которые датируются приблизительно четвертым тысячелетием до нашей эры. До сих пор подобных артефактов в Ковдорском районе никто не находил.

Найденные черепки имеют плохую сохранность и легко рассыпаются на мелкие частицы, превращаясь в песок. Однако их можно считать надежным подтверждением того, что на территории нынешнего Ковдорского района люди жили еще в позднем каменном веке.

- Пока мы не знаем, кем были эти люди, стоянки которых мы обнаружили, и откуда они пришли на Кольский полуостров, хотя некоторые предположения на этот счет существуют, - отметил Евгений Колпаков. - Найденная нами керамика имеет сходство с аналогичными образцами, найденными в Карелии и Финляндии. Но палеогенетические исследования показали: люди, жившие здесь в каменном веке, не являются предками саамов, которые считаются сегодня коренными жителями Кольского полуострова. Происхождение саамов пока остается неясным.

По словам ученого, Мурманская область очень перспективна с точки зрения археологии. Каждый год здесь обнаруживаются интересные находки, и в ближайшее время здесь не исключены серьезные открытия. Исследования на территории Ковдорского района, который до сих пор был "белым пятном" на археологической карте Заполярья, будут продолжаться.