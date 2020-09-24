Экспедиция в Арктике провела видеосъемку затонувшего парохода "Челюскин"

Отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику обследовал пароход "Челюскин", раздавленный льдами и затонувший в 1934 году в Чукотском море. Впервые видеосъемку провели с помощью необитаемого подводного аппарата "Марлин-350".

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, сделать качественное видео хотели и раньше. Но мешало сильное течение и мутная вода как раз в том месте на глубине 50 метров недалеко от Берингова пролива, где и лежит "Челюскин". Теперь с помощью многолучевого эхолота осуществили трехмерную акустическую съемку.

На видео просматриваются носовая и средняя части судна, прямоугольные иллюминаторы. Название парохода на носу и на корме не сохранилось. Но специалисты по съемкам идентифицировали затонувший объект, как пароход "Челюскин".

Комплексная экспедиция продолжается. Об этом ранее писала "РГ". Ледокол Северного флота "Илья Муромец", на борту которого и работают исследователи, отправился к острову Врангеля. Здесь они изучат места, связанные с Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана 1910-1915 годов в восточных районах Чукотского моря.

Кстати

Ранее отряд в районе полуострова Таймыр обнаружил следы экспедиции Владимира Русанова, уточнил координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря. А еще нашел останки нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Не исключено, что одним из них может быть ледокольный пароход "Вайгач".