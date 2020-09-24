Калининград побил температурный рекорд 1989 года

В столице самого западного российского региона установилась необычайно теплая для конца сентября погода. Сегодня, 24 сентября, воздух прогрелся до 25,5 градуса Цельсия. Это на 0,7 градуса больше, чем в 1989 году, когда был установлен предыдущий рекорд, сообщают "Метеоновости".

В приморских городах-курортах Калининградской области немного холоднее. В Зеленоградске, к примеру, воздух сегодня прогрелся примерно до 24 градусов. Однако и такая отметка на термометре радует туристов, загорающих на пляжах Балтийского моря.

Купающихся, впрочем, немного. Температура воды в море, которое летом успело прогреться до 21-22 градусов, сейчас опустилась до освежающих 17 градусов.