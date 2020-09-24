Выявить самые компетентные строительные организации страны призван новый конкурс "Надежный строитель России - 2021", проводимый при поддержке Министерства строительства, реконструкции и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой) и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Соорганизатор конкурса - СПбГАСУ.

- Считаем проведение конкурса важной и полезной инициативой для строительной отрасли России, - комментирует Ольга Дашкова, и. о. департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя.

Необходимость в проведении профессионального конкурса для подрядных строительных организаций была продиктована самой жизнью. Как поясняют специалисты, в строительной сфере отсутствует профессиональная среда, способная провести независимую оценку соответствия выполняемых работ стандартам качества.

- В условиях современного быстро меняющегося темпа строительства важно выделить именно те строительные организации, которые не боятся гласности и публичности, являются открытыми для внешней оценки и осуществляют свою деятельность согласно принципам соблюдения высоких стандартов строительства, качества организации рабочего процесса и соответствия основных показателей возводимых конструкций требованиям проекта, - подчеркнул Евгений Рыбнов, ректор СПбГАСУ.

- Что касается участников, то главное требование: чтобы строительная компания была зарегистрирована в России, хотя сам объект, который представляют на ту или иную номинацию, может быть расположен и за пределами РФ, - уточнил Константин Дмитриев, выпускник СПбГАСУ, директор одной из ведущих строительных лабораторий Санкт-Петербурга - ООО "ИНФОСМИТ", являющейся главным организатором конкурса.

В конкурсе могут участвовать подрядные организации, занимающиеся строительством, реконструкцией зданий и сооружений, а также благоустройством дворов, парков и придомовых территорий. Причем сами здания, как "РГ" объяснила Ирина Дроздова, проректор по научной работе СПбГАСУ, могут быть любого назначения: жилого, промышленного, социального, культурного, административного.

На выбор участникам предлагается 20 номинаций. А определение победителей в каждой номинации будет проходить по 10 критериям: от применения современных технологий до медийной открытости участников. Экспертная группа будет оценивать конкурсные объекты по каждому из критериев по десятибалльной шкале, баллы, полученные по разным критериям, затем суммируются. Итоговая сумма баллов (ее максимум 100) и определит место участника в рейтинге организаций.

Совсем не обязательно предъявлять на конкурс уже законченный объект. Допускается выдвижение объекта на любой стадии строительства. Важно: экспертная группа обязательно должна будет выехать на место расположения объекта, увидеть его воочию, провести все необходимые замеры.

Хотя конкурс проводится впервые, у него большое будущее. Его предполагается сделать ежегодным. То есть упомянутый рейтинг организаций будет обновляться. Это, с одной стороны, не даст расслабляться более "старым" участникам, с другой - даст возможность проявить себя организациям достаточно новым, названия которых в строительном сообществе еще не на слуху. Кстати, диплом победителя конкурса даст преимущество при подаче коммерческих предложений в ходе проведения подрядных конкурсов (аукционов) на выполнение строительных работ.

Прием заявок на конкурс открыт и продлится по 15 марта 2021 года. Церемония награждения назначена на 23 апреля 2021 года в СПбГАСУ.

Все подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте конкурса https://strong-builder.ru.