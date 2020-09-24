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24.09.2020 17:18
Рубрика: Экономика

Стало известно, сколько денег в среднем россияне снимают в банкоматах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Количество операций по снятию наличных с карт резко сократилось. Россияне все чаще предпочитают платить банковскими картами, а если уж снимают деньги в банкоматах, то предпочитают обналичить большую сумму, чем раньше, это следует из данных мониторинга, предоставленных Северо-Западным ГУ Банка России.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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В частности, во втором квартале 2020 года в регионах СЗФО было зафиксировано 55,2 миллиона операций по снятию наличных с банковских карт. Их число за год снизилось на 36,3 процента. При этом объем транзакций составил 668,2 миллиарда рублей, здесь тоже зафиксировано снижение, оно составило 17,3 процента.

Правда, несложно подсчитать, что хоть жители Северо-Запада и реже пользуются банкоматами, но снимают с них более крупные суммы. Так, в среднем размер одной транзакции составляет 12 тысяч 105 рублей.

Стоит отметить, что за три месяца в регионах СЗФО оплатили картами товары и услуги на общую сумму 874,6 миллиарда рублей. При оплате картой средняя сумма транзации оставляет 850 миллионов рублей в среднем по регионам СЗФО, а петербуржцы платят порядка тысячи рублей. Оплата по карте в магазинах или предприятиях услуг производится через электронный терминал. На 1 июля в регионах Северо-Запада насчитывалось 409 тысяч таких устройств, из них 185,9 тысяч в Петербурге.

Неуклонно растет доля дистанционных средств оплаты, когда сама карта как физический носитель не нужна. Так, через интернет и при использовании мобильных приложений совершалось в целом по федеральному округу 37,6 от всех операций, в Петербурге таких платежей достигла 41,9 процента.

В регионах Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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