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24.09.2020 19:00
Рубрика: Общество

Ученые создали аэрогель, спасающий от кровопотери в "золотой час"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Группа ученых из Российского химико-технологического университета имени Менделеева и Петербургского Государственного химико-фармацевтического университета создала уникальный аэрогель на основе хитозана, который способен в считанные минуты останавливать даже самые сильные кровотечения и не наносить вреда организму пострадавшего. Исследователи уверены: применение такого материала способно спасти многие жизни в "золотой час" - промежуток времени сразу после получения сильной травмы.

Фото: iStock
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Как сообщают в РХТУ имени Мендеелева, помимо марли и бинтов на рынке существуют кровоостанавливающие средства. Например, при массивных пульсирующих кровотечениях используют пористые материалы на основе цеолитов. Но проблема в том, что цеолиты попадают в раны и далее начинается тепловая реакция, человек мало того, что истекает кровью, он получает ожоги. Если кровотечения большие, то это может стать критичным.

Также для остановки крови иногда используется хитозан - это уникальный материал, получаемый из панцирей ракообразных. Хитозан сам по себе обладает кровоостанавливающим действием, но есть проблема: он попадает в раны и может вызвать тромбы.

Тем не менее, исследовательская группа нашла способ применить полезные свойства хитозана и спасти пациента от тяжелых побочных эффектов. Ученые создали из хитозана аэрогель, получился твердый высокопористый материал.

В РХТУ имени Ломоносова приводят пример: если 10 граммов аэрогеля раскатать на одной плоскости, то получится лист площадью с футбольное поле. Но главное в новом материале - его свойства.

Испытания показали, что при попадании аэрогеля в рану, частицы нового вещества стремительно набухают и впитывают биологические жидкости и газы, а также отрицательно заряженные эритроциты. Аэрогель в итоге разбухает настолько, что полностью закрывает рану и останавливается таким образом кровотечение. С момента нанесения до образования сгустка крови проходит 2-3 минуты. Причем, отдельные частицы аэрогеля не могут разойтись по кровотоку, как, например, чистый хитозан, что исключает риск тромбозов.

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