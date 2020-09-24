Ученые впервые обнаружили далеко в Арктике деревенских ласточек

Биологи национального парка "Русская Арктика" обнаружили на архипелаге Новая Земля деревенских ласточек и других птиц, которые раньше не встречались в этих широтах.

Как сообщил директор нацпарка Александр Кирилов, в ходе экспедиции по северу Новой Земли самым неожиданным открытием для ученых стали деревенские ласточки и пеночки-теньковки. Эти виды птиц обитают в гораздо более южных районах и прежде не встречались на территории "Русской Арктики". Так далеко на севере их заметили впервые.

Биологи насчитали трех ласточек, которые охотились за насекомыми над озером Отрадным на мысе Желания. Там же позднее была замечена маленькая лесная птица теньковка - еще один новый вид для арктических широт.

Ученые считают это свидетельством миграции видов в связи с потеплением климата.

- Конечно, птиц иногда приносит на север сильный ветер из более южных районов, - поясняет научный руководитель экспедиции, кандидат биологических наук Иван Мизин. - Однажды инспекторы нацпарка заметили на Земле Франца-Иосифа крякву, которая могла туда попасть только вместе с сильным южным ветром. Но в случае с ласточками возможна и версия процессов, связанных с глобальными изменениями климата в Арктике. Мы становимся свидетелями передвижения видов на север.

Помимо ласточек и пеночек, в нынешний полевой сезон ученых удивил лебедь в устье ручья у косы Серебренникова на том же мысе Желания. Эта птица там замечена во второй раз за десять лет наблюдений.

Кроме того, биологи впервые встретили и сфотографировали на Новой Земле белоклювую гагару, занесенную в новую редакцию Красной книги РФ.