Ученые впервые обнаружили далеко в Арктике деревенских ласточек

Новости

Ученые создали аэрогель, спасающий от кровопотери в "золотой час" 19:00
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство 18:47
Двое мужчин похищали из столичных офисов сейфы и ценности 18:37
Лавров: РФ и Иран продолжат работу над энергетическими проектами 18:31
Академик объяснил стоимость препаратов от COVID-19 сложностью синтеза 18:20
Более 100 тысяч слушателей за рубежом получили цифровую поддержку российских вузов 18:11
Новостройки обогнали по цене "вторичку" в половине районов Москвы 18:09
Volkswagen заплатит бразильцам за диктатуру 17:58
В Шереметьево самолет столкнулся с машиной 17:44
Приложение поможет москвичам сообщать о нелегальной торговле 17:38
Минск: Резолюция Литвы в отношении БелАЭС носит политический характер 17:25
Стало известно, сколько денег в среднем россияне снимают в банкоматах 17:18
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 16:56
Минздрав Подмосковья опроверг информацию об усилении режима из-за коронавируса 16:52
Нарышкин: К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля 16:35
Путин высоко оценил команду президента Татарстана 16:33
Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции 16:30
В Петербурге "бабье лето" побило 95-летний температурный рекорд 16:28
В Москве начали строить новую ветку метро 16:27
Ракова: Число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30% 16:26
Адвокат избитого Широковым судьи попросил переквалифицировать дело 16:23
Путин: Необходимо и дальше развивать туризм на Камчатке 16:20
Путин призвал губернаторов уделить особое внимание развитию села 16:17
В Беларуси продолжаются учения войск связи 16:15
Группа "Кино" перенесла концерты на следующий год 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
24.09.2020 17:44
Рубрика: Общество

Ученые впервые обнаружили далеко в Арктике деревенских ласточек

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Биологи национального парка "Русская Арктика" обнаружили на архипелаге Новая Земля деревенских ласточек и других птиц, которые раньше не встречались в этих широтах.

Как сообщил директор нацпарка Александр Кирилов, в ходе экспедиции по северу Новой Земли самым неожиданным открытием для ученых стали деревенские ласточки и пеночки-теньковки. Эти виды птиц обитают в гораздо более южных районах и прежде не встречались на территории "Русской Арктики". Так далеко на севере их заметили впервые.

Фото: Светлана Артемьева
Участники самой масштабной экспедиции по изучению арктических животных рассказали о результатах работы

Биологи насчитали трех ласточек, которые охотились за насекомыми над озером Отрадным на мысе Желания. Там же позднее была замечена маленькая лесная птица теньковка - еще один новый вид для арктических широт.

Ученые считают это свидетельством миграции видов в связи с потеплением климата.

- Конечно, птиц иногда приносит на север сильный ветер из более южных районов, - поясняет научный руководитель экспедиции, кандидат биологических наук Иван Мизин. - Однажды инспекторы нацпарка заметили на Земле Франца-Иосифа крякву, которая могла туда попасть только вместе с сильным южным ветром. Но в случае с ласточками возможна и версия процессов, связанных с глобальными изменениями климата в Арктике. Мы становимся свидетелями передвижения видов на север.

Помимо ласточек и пеночек, в нынешний полевой сезон ученых удивил лебедь в устье ручья у косы Серебренникова на том же мысе Желания. Эта птица там замечена во второй раз за десять лет наблюдений.

Кроме того, биологи впервые встретили и сфотографировали на Новой Земле белоклювую гагару, занесенную в новую редакцию Красной книги РФ.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы