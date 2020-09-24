В Архангельской области нашли самый большой алмаз с начала года

Уникальный крупный алмаз массой 108,38 карата добыли на горнообогатительном комбинате имени В. Гриба в Мезенском районе Поморья.

По данным минприроды региона, этот алмаз ювелирного качества стал рекордсменом 2020 года по размерам среди добытых в Поморье. В январе на мезенском месторождении нашли алмаз весом 86,46 карата, в марте - 53,95 карата, в апреле - 50,36 карата. Все они уступают сентябрьской находке.

В 2019 году ГОК принес 11 крупных алмазов массой более 50 карат, а общий объем добычи превысил 4,7 миллиона карат.

Алмазное месторождение имени В. Гриба находится на четвертом месте по запасам в России и на седьмом - в мире.