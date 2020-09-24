В Петербурге "бабье лето" побило 95-летний температурный рекорд

В Петербурге 24 сентября побит температурный рекорд, в город пришло аномальное тепло, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Воздух в Северной столице прогрелся до 23,4 градусов выше нуля. Ранее самая высокая температура 24 сентября была зафиксирована в 1925 году, когда столбик термометра показал плюс 22,9 градусов по Цельсию.

Примечательно, что накануне в городе тоже было очень тепло, воздух прогрелся до 22,1 градуса и был побит рекорд 1989 года.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отмечает, что в среднем температурный фон превышает климатическую норму на 5-6 градусов.

Эксперт объясняет аномально теплую погоду тем, что Петербург находится на периферии обширного атициклона, который распространился на европейскую часть страны.