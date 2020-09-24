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24.09.2020 19:19
Рубрика: Экономика

Капитал Арктики

В Петербурге обсудили вопросы устойчивого развития северных территорий
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Развитие северных территорий России и особенно Арктики 24 сентября стало предметом обсуждения участников Всероссийского форума "Устойчивое развитие", который состоялся в Санкт-Петербурге.

Основными факторами, которые может обеспечить России приоритет в освоении Арктики, говорилось на форуме, являются человеческий капитал и постоянное присутствие. Однако, по данным заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Елены Пановой, за последние 10 лет население девяти регионов РФ, расположенных в арктической зоне, сократилось более чем на 300 тысяч человек, то есть примерно на 10 процентов. Основная причина - качество жизни: низкая доступность образования и здравоохранения, стагнация экономики в отдельных районах.

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Поэтому главной задачей развития северных территорий сегодня является создание новых рабочих мест через привлечение капитала и запуск новых инвестиционных проектов.

Обеспечить это поможет пакет законов, который летом нынешнего года подписал президент РФ. По мнению экспертов форума, новым предприятиям потребуется инфраструктура и обслуживание, а новым работникам - досуг, что позволит развиваться малому и среднему бизнесу, а в конечном счете даст синергетический эффект.

При этом отдельного внимания заслуживает вопрос охраны окружающей среды и ликвидации накопленного экологического ущерба, - отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов. Участники форума предложили дополнить Общенациональный план действий новыми предложениями в сфере строительства, которые касаются контрактной системы, цифровой трансформации отрасли и развития проекта"Комфортная городская среда". Они будут переданы в правительство РФ для дальнейшей проработки.

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