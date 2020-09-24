В Архангельской области в 2,5 раза увеличили региональную выплату за убитого волка - с 10 тысяч до 25 тысяч рублей. Это рекордная сумма для регионов Северо-Запада. К примеру, на Вологодчине за ликвидацию серых хищников платят 6 тысяч, в Ненецком округе - 10 тысяч, а где-то вообще ничего.

В Поморье на такие траты пошли не от хорошей жизни: волки расплодились настолько, что стали все чаще выходить к домам, нападать на собак и других домашних животных. А летом в южных районах области произошло несколько нападений на людей. Так, в деревне Мокеевской на Каргополье волк схватил за горло шестилетнюю девочку. Хищника отогнали очевидцы, ребенка удалось спасти. А через несколько дней в соседней деревне волк нагло напал на супругов, которые направлялись в баню - в итоге они еле отбились.

После этого в районе начался санитарный отстрел волков. Проблема усугублялась тем, что они прятались на территории заказника. Но местные власти получили необходимое разрешение. Специалисты отмечают, что волки выходят к людям при сокращении в лесу кормовой базы и самый опасный период в этом отношении - зима. Летние "выходки", а тем более нападения на людей объяснить сложнее. Нормальный волк на прямой контакт с человеком не пойдет, это может быть признаком бешенства, предупреждают охотоведы.

Сегодня в лесах Архангельской области насчитывается 1200 волков, а по нормативу должно быть не более 900 особей. При этом за год охотники добывают 300-400 серых хищников, хотя для баланса в природе требуется не менее 500-600. Помимо прочего они здорово подсократили популяцию лосей - на 20 процентов.

Но охота на волков - не такое простое дело. В одиночку справиться трудно, надо объединяться. Чтобы стимулировать охотников на системную работу, в Поморье также изменили порядок получения льготных лицензий на охоту на лосей. Если раньше разрешение на добычу сохатого давали за одного убитого волка, то теперь для этого требуется ликвидировать двух хищников.

Не всем охотникам это решение понравилось. Некоторые предлагали оставить прежнюю формулу "один волк - один лось". Но областной парламент норму добычи хищников все-таки увеличил.