Валерий Фокин завершил съемки своего нового фильма "Петрополис"

Длинный темный коридор с серыми бетонными стенами, тусклым мерцающим светом и десятком дверей, скрывающих за собой что-то неведомое, уводит настороженных гостей в "город воспоминаний" главного героя нового фантастического триллера режиссера Валерия Фокина "Петрополис", сценарий для которого написал его сын Кирилл. Декорации к фильму открыли для посетителей в последний съемочный день - на этой неделе.

На съемочной площадке чувствуешь себя то ли "сталкером", то ли героем ужастика. Не хватает лишь зловещих завываний и устрашающего скрипа. Но открываешь первую дверь - и попадаешь в небольшую питерскую квартирку, будто схематично нарисованную, но одновременно такую узнаваемую. Пара шагов, новая дверь - и ты переносишься во времени и пространстве прямо в уютный японский ресторанчик. Следующая дверь - опять скачок в пространстве: тут уже японское кладбище, где низко стелется туман, скрывающий могильные камни. Еще несколько шагов - и вот уже уютный бар с дружелюбным барменом. Его сменяет больничная палата с окровавленными простынями. Или роскошный дом на побережье с собственным пляжем в Майами-бич.

Голова идет кругом. А главному герою фильма - Владимиру Огневу - в этом коридоре предстоит мучительное путешествие по своей памяти. В этих закоулках он заново проживет 20 лет своей жизни: от университета Беркли в Калифорнии, где учился, - до японского кладбища в Саппоро или набережной Санкт-Петербурга, где праздновал "Алые Паруса" в белые ночи. Заглядывая то в одну, то в другую двери памяти, он доберется до судьбоносного момента. До истории, свидетелем и непосредственным участником которой он стал - рискнув ради этого всем: работой, женой, собственной жизнью.

В этих декорациях Валерий Фокин снял почти весь фильм, намеренно не пытаясь скрывать нарисованные кирпичи на стенах или виртуальный хромакей, на фоне которого герои едут на машине. Реальное и нарисованное становится единым целым. В кино - как в жизни. "Разве наша память не так же устроена? - объясняет режиссер. - Что-то мы помним очень отчетливо, можем разглядеть каждый штрих, почувствовать вкус, ощутить запах, а что-то теряется, оставляя лишь схематичный набросок. В фильме мы идем от избирательности памяти человека, от того, как вспоминая, он сам реконструирует свое прошлое. Ведь каждый из нас, вспоминая, как бы относит свою жизнь к какому-то жанру: комедии, романтике, драме… Мы вспоминаем главное, а второстепенное выпадает".

С помощью визуальных решений и декорации Фокин хочет рассказать не буквальную - биографическую - историю героя, а переместить зрителя в его подсознание, в его внутренний мир. Показать не сами фантастические события (что уже делали сто раз), а то, как их воспринимает человек.

По-настоящему "живые" кадры в этом фильме появятся только в самом финале: герой в очередной раз перенесется в своих воспоминаниях - и окажется в безлюдном Петербурге. И там на Дворцовой площади увидит жену и ребенка.

Для создателя декораций к фильму Алексея Трегубова, известного театрального художника и куратора выставок, эта работа стала дебютом в кино. Причем, довольно экстремальным - от первоначальной задумки до полного воплощения прошла буквально пара месяцев. Задачу усложнила самоизоляция - все макеты и концепции обсуждались в зуме. А когда дело дошло до воплощения идеи в жизнь, оказалось, что бюджета на все не хватит, и пришлось все на ходу переосмысливать. Судя по трейлеру, фильм от этого только выиграл.

О чем фильм? Валерий Фокин отвечает просто и емко: о том, кто мы и как нам жить. Случившаяся пандемия, закрытие границ и изоляция людей и целых стран лишь подхлестнули уверенность режиссера в том, что это важная картина. Даже заставила действовать быстрее. Вместо масштабных натурных съемок на трех континентах - несколько недель напряженной работы в декорациях, построенных из самых простых материалов.

"Эта пандемия всех нас сильно встряхнула, - говорит Валерий Фокин. - Мы на себе почувствовали, что значит, когда люди болеют и умирают по всему миру по одной и той же причине. Это нас должно объединить, по крайней мер внутренне. Не знаю, почувствовали ли политики, насколько это важно. Про это тоже есть в фильме, как политики смотрят на те или иные обстоятельства и к чему это приводит (по сюжету, главы мировых держав вступают в ментальный контакт с инопланетянами ради процветания жизни на Земле, но у инопланетного разума свой интерес - прим. авт.). Я физически чувствую, как нам не хватает взаимного доверия и единения. Особенно сейчас, когда рушатся многие коридоры между народами и странами, в том числе и культурные".

Главные роли в фильме исполнили Антон Шагин и Юлия Снигирь. "В Юлии я сразу узнал свою героиню, со временем увидел своего героя и в Антоне, - рассказывает уже автор сценария Кирилл Фокин. - Когда писал, моим прототипом был герой Гари Олдмана из "Шпион, выйди вон", человек уже немолодой и очень сдержанный. А Антон очень темпераментный и экспрессивный актер".

Режиссер обещает, что на экране зрители увидят совсем другого Шагина - невероятно сдержанного, аскетичного, способного передать весь драматизм и напряжение одним лишь движением глаз.

Валерий Фокин не скрывает, что очень доволен проделанной работой. Съемочный процесс, самый сложный и непредсказуемый, по словам режиссера, завершен. Впереди монтаж и постпродакшн. Картину обещают показать зрителям в приближающемся 2021 году.

Справка "РГ"

Впервые фантастическая повесть Кирилла Фокина "Огонь" была поставлена на сцене Александринского театра в 2016 г. Спектакль Валерия Фокина "Сегодня. 2016 - …" и сегодня с успехом идет на сцене театра. По мотивам повести был создан сценарий для полнометражного художественного фильма.

Действие фильма происходит в трех странах - России, Америке, Японии. Главный герой Владимир Огнев (Антон Шагин) - сын семьи эмигрантов из России. В начале 2000-х он живет и учится в США, где встречает Анну, свою будущую жену (Юлия Снигирь). У него блестящая научная карьера и счастливая личная жизнь. Сразу после защиты диссертации Владимиру поступает предложение - его приглашают на работу в закрытую международную организацию, специальный отдел Организации Объединенных Наций. Владимиру предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сценарий далеко не столь фантастический, каким кажется, а значимость его исследований - отнюдь не только научная. В решающий момент от его исследований будет зависеть будущее всей Земли.