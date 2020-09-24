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24.09.2020 15:20
Рубрика: Происшествия

Бывший замглавы городского поселения под Волгоградом осужден за взятку

Текст: Александр Гавриленко

Бывший замглавы администрации города Жирновска Волгоградской области приговорен к семи годам строгого режима за получение взятки. Об этом сообщили в региональном СК.

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Осенью 2018 года чиновник узнал, что местный фермер незаконно засадил сельхозкультурами 2,5 гектара земли в пределах его муниципальной территории. Участок был предназначен для жилой застройки. Но вместо того чтобы пресечь правонарушение, он потребовал от производителя платить ему напрямую по 125 тысяч рублей в год. При этом замглавы администрации заверил фермера, что это не взятка, а арендная ставка.

С ноября 2018 года по конец сентября 2019-го он получил от фермера две выплаты на общую сумму в 250 тысяч рублей.

Суд расценил это как получение взятки должностным лицом лично в виде денег за незаконное бездействие, причем в крупном размере. В результате экс-чиновник получил семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный лишен права занимать должности на государственной службе в течение семи лет.

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