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24.09.2020 18:12
Рубрика: Происшествия

На главу департамента администрации Кубани завели уголовное дело

Текст: Юрий Гень

Против главы департамента информатизации и связи администрации Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кубани.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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По данным силовиков, речь идет о нарушениях при реализации национального проекта "Цифровая экономика РФ" по созданию телекоммуникационной инфраструктуры региональной мультисервисной сети, а именно оформлении фиктивных документов за фактически невыполненные работы.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, "не удостоверился в выполнении в полном объеме работ" по созданию телекоммуникационной инфраструктуры и "подписал отчетную документацию из личной заинтересованности".

Сумма нанесенного государству ущерба не разглашается.

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