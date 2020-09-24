На главу департамента администрации Кубани завели уголовное дело

Против главы департамента информатизации и связи администрации Краснодарского края возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кубани.

По данным силовиков, речь идет о нарушениях при реализации национального проекта "Цифровая экономика РФ" по созданию телекоммуникационной инфраструктуры региональной мультисервисной сети, а именно оформлении фиктивных документов за фактически невыполненные работы.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, "не удостоверился в выполнении в полном объеме работ" по созданию телекоммуникационной инфраструктуры и "подписал отчетную документацию из личной заинтересованности".

Сумма нанесенного государству ущерба не разглашается.