На Кубани проверят браконьерскую охоту на краснокнижных зубров

По поручению Генеральной прокуратуры России прокуратура Кубани проводит проверку размещенных в интернете сведений о браконьерской охоте в Мостовском районе на кавказских зубров, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба федерального надзорного ведомства.

За незаконные добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов нарушителя грозит уголовная ответственность. В ходе проверки будет дана оценка законности действий охотников, а также правоохранительных органов региона, расследующих уголовное дело по данному факту. Результаты проверки находятся под особым контролем Генпрокуратуры РФ.

Напомним, в соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу России и (или) в красные книги субъектов страны, запрещена. Исключение составляет отлов млекопитающих и птиц для научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.