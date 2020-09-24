Парламентарий из Крыма посоветовал Зеленскому собираться в Сибирь

Озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским инициатива создания международной переговорной площадки для "деоккупации" Крыма бессмысленна. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал депутат Госдумы от республики Константин Бахарев.

Парламентарий напомнил, что российским законодательством предусмотрена ответственность за нарушение территориальной целостности РФ, а на днях Госдума эту ответственность ужесточила. В связи с этим он рекомендовал украинским сторонникам создания такой площадки сразу собираться в Сибирь.

- Могу посоветовать им сразу определить место нахождения такой площадки - Сибирский федеральный округ, - саркастично заметил депутат. - Там украинские популисты и демагоги займутся реальной работой - уборкой снега.

По мнению Бахарева, к затее с международной площадкой для обсуждения вопросов возвращения полуострова в состав Украины не следует относиться серьезно.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает инициативу создания международной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. В августе этого года президент страны Владимир Зеленский посетовал, что пока такой "серьезной и эффективной площадки" нет.