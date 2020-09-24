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24.09.2020 20:35
Рубрика: Власть

Путин призвал главу Дона сосредоточиться на решении проблем региона

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев приступил к исполнению своих обязанностей и принял участие в видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин поздравил глав российских субъектов с избранием и сказал, что оказанное избирателями доверие - это "прежде всего огромная ответственность за предстоящую работу".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"И итоги голосования - а они весьма убедительные - показывают, что люди вам доверяют. Уверен, вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы эти надежды оправдать", - подчеркнул глава государства.

Президент России акцентировал внимание главы Донского края на решение злободневных проблем в регионе.

"В Ростовской области проблем много, вы о них знаете. Рассчитываю на то, что и вы, и те, кто рядом с вами работает, зная об этих вопросах, будут уделять им повышенное внимание - с тем чтобы как можно быстрее эти вопросы закрыть и двигаться дальше", - сказал Владимир Путин.

В свою очередь губернатор поблагодарил главу государства за поддержку Ростовской области и заявил, что особое внимание будет по-прежнему уделять быстрой реакции на запросы людей.

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