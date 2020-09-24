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24.09.2020 15:52
Рубрика: Власть

Путин в пятницу посетит ЮФО, где идут учения "Кавказ-2020"

Текст: Ксения Воронцова

Президент Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где пройдет основной этап стратегических учений "Кавказ-2020". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Минобороны РФ
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Основной этап учений состоится на полигоне "Капустин Яр".

Действия учений проходят на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". В акваториях Черного и Каспийского морей разыгрываются эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, в том числе с участием кораблей Военно-морских сил Ирана, сообщили в Кремле. Также в учениях принимают участие воинские формирования из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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