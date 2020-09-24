Шнуров и Газманов вошли в список любимых исполнителей Квята

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят, в этом сезоне выступающий за команду Alpha Tauri, назвал свой список любимых треков.

В его плейлист вошли Земфира, Metallica и Оззи Осборн. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи Автодром".

В качестве саундтрека "Формула-1" гонщик выбрал несколько самых любимых песен, которые вдохновляют и мотивируют его как на треке, так и вне его.

Подборка Квята включает эклектичный микс хитов от 20 различных исполнителей, включая песню Metallica Whisky in the Jar, Crazy Train Оззи Осборна и Waterloo ABBA.

Среди исполнителей на русском языке Квят выбрал Владимира Кузьмина, Олега Газманова, Сергея Шнурова и его группу "Ленинград", а также композицию "Искала" Земфиры.

Как известно, на нынешнем Гран-при России "Формулы-1" Земфира станет хедлайнером музыкальной программы. Ее выступление начнется в субботу в 19.00 на сцене Центральной площади Олимпийского парка.

На тренировке, как он признался, гонщику из музыки помогает выкладываться тяжелый металл или танцевальная музыка.

На вопрос, кого вы возьмете в коллектив и на какие инструменты, если решите создать музыкальную группу с другими пилотами "Формулы-1", Квят ответил так: "Я на гитаре и вокал, Кими Райкконен - ударные, Валттери Боттас - бас-гитара".