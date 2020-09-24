Шнуров и Газманов вошли в список любимых исполнителей Квята

Новости

Ученые создали аэрогель, спасающий от кровопотери в "золотой час" 19:00
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство 18:47
Двое мужчин похищали из столичных офисов сейфы и ценности 18:37
Лавров: РФ и Иран продолжат работу над энергетическими проектами 18:31
Академик объяснил стоимость препаратов от COVID-19 сложностью синтеза 18:20
Более 100 тысяч слушателей за рубежом получили цифровую поддержку российских вузов 18:11
Новостройки обогнали по цене "вторичку" в половине районов Москвы 18:09
Volkswagen заплатит бразильцам за диктатуру 17:58
В Шереметьево самолет столкнулся с машиной 17:44
Приложение поможет москвичам сообщать о нелегальной торговле 17:38
Минск: Резолюция Литвы в отношении БелАЭС носит политический характер 17:25
Стало известно, сколько денег в среднем россияне снимают в банкоматах 17:18
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 16:56
Минздрав Подмосковья опроверг информацию об усилении режима из-за коронавируса 16:52
Нарышкин: К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля 16:35
Путин высоко оценил команду президента Татарстана 16:33
Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции 16:30
В Петербурге "бабье лето" побило 95-летний температурный рекорд 16:28
В Москве начали строить новую ветку метро 16:27
Ракова: Число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30% 16:26
Адвокат избитого Широковым судьи попросил переквалифицировать дело 16:23
Путин: Необходимо и дальше развивать туризм на Камчатке 16:20
Путин призвал губернаторов уделить особое внимание развитию села 16:17
В Беларуси продолжаются учения войск связи 16:15
Группа "Кино" перенесла концерты на следующий год 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
24.09.2020 17:17
Рубрика: Спорт

Шнуров и Газманов вошли в список любимых исполнителей Квята

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят, в этом сезоне выступающий за команду Alpha Tauri, назвал свой список любимых треков.

Фото: Ирина Белова/РГ
Хэмилтон и Квят прибыли в Сочи на Гран-при России "Формулы-1"

В его плейлист вошли Земфира, Metallica и Оззи Осборн. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи Автодром".

В качестве саундтрека "Формула-1" гонщик выбрал несколько самых любимых песен, которые вдохновляют и мотивируют его как на треке, так и вне его.

Подборка Квята включает эклектичный микс хитов от 20 различных исполнителей, включая песню Metallica Whisky in the Jar, Crazy Train Оззи Осборна и Waterloo ABBA.

Среди исполнителей на русском языке Квят выбрал Владимира Кузьмина, Олега Газманова, Сергея Шнурова и его группу "Ленинград", а также композицию "Искала" Земфиры.

Как известно, на нынешнем Гран-при России "Формулы-1" Земфира станет хедлайнером музыкальной программы. Ее выступление начнется в субботу в 19.00 на сцене Центральной площади Олимпийского парка.

На тренировке, как он признался, гонщику из музыки помогает выкладываться тяжелый металл или танцевальная музыка.

На вопрос, кого вы возьмете в коллектив и на какие инструменты, если решите создать музыкальную группу с другими пилотами "Формулы-1", Квят ответил так: "Я на гитаре и вокал, Кими Райкконен - ударные, Валттери Боттас - бас-гитара".

В регионах Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Гран-при "Формулы-1" в Сочи

Главное сегодня

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Ярославский "Локомотив" в полном составе ушел на карантин из-за COVID-19
Плющенко ответил на обвинения команды Тутберидзе