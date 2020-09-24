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24.09.2020 11:35
Рубрика: Власть

Танки сорвали наступление "противника" под Волгоградом на учениях "Кавказ"

Текст: Александр Степанов
На полигоне Прудбой Волгоградской области танковое подразделение на Т-90А, в ходе розыгрыша одного из тактических эпизодов сорвало наступление условного противника.

Журналисты, которые сейчас находятся на полигоне могли наблюдать, как новейшие российские машины из засады открыли огонь по бронетехнике условного противника. Причем выстрелы велись с дистанции более двух километров. Движение колонны "врага" имитировали движущиеся мишени, которые буквально были сметены с дороги меткими выстрелами танкистов. Поразив цели, Т-90 выпустили дымовую завесу и, прикрываясь распустившимся на полигоне белым облаком, быстро сменили позицию.

Фото: Минобороны РФ / youtube.com
Новейший аэромобильный автомобиль замечен на учениях "Кавказ-2020"

Также на полигоне, где сегодня отрабатывается действия войск при маневренной обороне, начали работать реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и самоходки "Мста-С", выпустив на условного противника шквал огня, артиллеристы сумели остановить атаку условного противника.

Успешные действия танкистов и артиллерии поддержали "голубые береты". Десантники из Камышинского соединения ВДВ высадились на полигоне на новейших вертолетах Ми-8АТМШ  "Терминатор". Бойцы, облаченные в боевую экипировку "Ратник" оперативно развернулись на позициях и открыв огонь из минометов, остановили развертывание сил условного противника, который готовился к атаке. В оборонительном бою на полигоне участвовало более 120 голубых беретов.

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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